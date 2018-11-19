Хачанов: я рад, что застал поколение великих чемпионов — Роджера, Новака и Рафы

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, видит ли он себя в 37-летнем возрасте в первой тройке рейтинга ATP.

«Давайте об этом хотя бы лет через 10 поговорим. Тут всё зависит от физического состояния. Сейчас могу сказать лишь одно: это просто здорово, что мне довелось застать поколение великих чемпионов — Федерера, Джоковича и Надаля. Я ведь пока только учусь побеждать тех, кого раньше смотрел по телевизору. Иногда получается — и от этого хочется работать и побеждать ещё больше!

В январе я думал, что в ноябре было бы неплохо оказаться ближе к топ-20. Но, как говорится, нет пределов совершенству. Положа руку на сердце скажу: я, конечно, очень доволен сезоном. О большем, наверное, и мечтать трудно», — цитирует Хачанова журнал «Огонёк».