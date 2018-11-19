А. Зверев после победы в Лондоне поднялся на четвёртое место рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 19 ноября немецкий теннисист Александр Зверев сместил с четвёртой позиции аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Других изменений в первой десятке не произошло.

Напомним, ранее уроженец Гамбурга выиграл Итоговый чемпионат ATP, победив в финале первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Среди россиян лучшим остаётся Карен Хачанов, у него 11-е место. Даниил Медведев по-прежнему находится на 16-й позиции.

Рейтинг АТР. 19 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6385.

5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…

97 (95). Евгений Донской (Россия) — 594.