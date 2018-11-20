Джокович: в ближайшие 2-3 недели тенниса у меня точно много не будет

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от межсезонья. В финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне он проиграл немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 3:6.

«Я пока ничего не могу сказать о предстоящем межсезонье, особенно о первых двух-трёх неделях. Тенниса точно не будет много. Затем я постепенно начну готовиться к сезону. Постараюсь всё сделать как можно лучше. Конечно, поначалу я буду много работать над физическим состоянием, а затем перейду к теннисной части.

В связи с тем что первый турнир «Большого шлема» проходит так рано, нам приходится усердно тренироваться, чтобы выйти на пик формы уже на старте сезона. Среди всех турниров «Большого шлема» в Австралии я добился наибольшего успеха. Надеюсь продолжить в том же духе», — приводит слова Джоковича Tennis365.

В 2018 году Джокович победил на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай).