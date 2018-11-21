В. Уильямс пошла на мировую в деле о ДТП со смертельным исходом

Американская теннисистка Винус Уильямс пошла на мировую с пострадавшей стороной в деле о ДТП, которое повлекло за собой смерть 78-летнего человека, сообщает CNN. Инцидент произошёл на одном из перекрёстков Палм-Бич-Гарденс 9 июня 2017 года.

Находившаяся за рулём Линда Барсон врезалась в машину Уильямс, получив травмы. Её супруг Джером Барсон был госпитализирован с повреждением селезёнки и многочисленными переломами, а спустя 13 дней скончался в реанимации.

В предварительном отчёте об аварии было сказано, что Уильямс виновна в ДТП. Однако после изучения видеозаписей следователи пришли к выводу, что теннисистка действовала в рамках ПДД, въезжая на перекрёсток. Установлено, что другой автомобиль, который не участвовал в аварии, заставил Уильямс затормозить и задержаться на перекрёстке. Когда сигнал светофора изменился на зелёный, машина супругов начала движение и столкнулась с внедорожником Уильямс.

Согласно опубликованным документам, стороны пошли на мировую и дело до суда не дошло. Сумма, которая была выплачена пострадавшей стороне, и другие условия досудебной сделки не оглашаются.