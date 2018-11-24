Хьюитт — о нападении Гимельстоба на человека: ATP должна что-то предпринять

Экс-первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт прокомментировал нападение бывшего американского теннисиста Джастина Гимельстоба на знакомого в Лос-Анджелесе.

«ATP должна послужить примером и что-то предпринять в связи с этим инцидентом», — написал Хьюитт в «Твиттере».

Напомним, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде Гимельстоб напал на Рэнделла Каплана, проходившего мимо его дома с женой и дочерью. После этого 41-летний уроженец Ливингстона был арестован.

Потерпевший утверждает, что бывшая 63-я ракетка мира ранее угрожал ему, так как Каплан был знаком с бывшей женой Джастина. Рэнделл сказал, что его семья плохо спит по ночам и боится, что Гимельстоб проберётся в их дом.