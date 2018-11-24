АТР и ITF ведут переговоры об объединении Кубка Дэвиса и командного Кубка мира

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти уверен, что обновлённый Кубок Дэвиса, первый розыгрыш которого должен состоятся в ноябре 2019 года, и командный Кубок мира, запланированный на январь 2020 года, в конечном счёте смогут объединиться и сформировать единое командное соревнование.

Против двух аналогичных турниров за шесть недель выступили многие игроки, в том числе победитель Итогового чемпионата АТР немец Александр Зверев и первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«У нас прошли очень продуктивные встречи в Лондоне с АТР, организаторами турниров и игроками, мы обсудили, что будет лучше для тенниса. Понятно, что в основе проблемы лежит календарь. Важно, чтобы игроки постоянно играли в течение сезона, имея возможность хорошо играть как вначале, так и в конце года.

Мы говорили о возможности проведения разных командных турниров и общего соревнования. Обсуждали пути сотрудничества и совместной работы. Нам нужно ещё многое обдумать, но это была самая продуктивная из прошедших встреч. В январе мы встретимся снова, чтобы продолжить диалог», — приводит слова Хэггерти Reuters.