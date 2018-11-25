Ноа: пусть организаторы не врут, новый турнир лишится атмосферы Кубка Дэвиса

Капитан сборной Франции по теннису Янник Ноа выступил с критикой в адрес организаторов Кубка Дэвиса и президента Международной федерации тенниса (ITF) Дэвида Хэггерти. Ноа уверен, что в 2019 году Кубок Дэвиса, который будет проводиться по новому формату, потеряет свою уникальную атмосферу.

«Мы все знаем, что турнир не будет прежним. Так зачем нам врут? На турнире больше никогда не будет прежней атмосферы. Будет уже что-то другое. Надеюсь, что они откажутся от названия Кубок Дэвиса, ведь новый турнир не будет иметь к нему отношения.

Трёхсетовый формат – не Кубок Дэвиса. Игра на нейтральной территории – не Кубок Дэвиса. Поэтому когда нам говорят, что они сохранят Кубок Дэвиса, они врут! Я прямо называю их лжецами.

Я уже сказал Хэггерти, что меня сильно расстроила эта история. Я не говорю, что все должны относиться к этому так же, как я, но это моё мнение», — цитирует Ноа RFI.