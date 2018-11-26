Навратилова: Агнешка Радваньска была очень противоречивым игроком

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала решение польской теннисистки Агнешки Радваньской завершить карьеру.

«Агнешка Радваньска была очень противоречивым игроком. С одной стороны, она была самым креативным игроком своего поколения, но в то же время Агнешка была так склонна к риску, что ей самой приходилось нелегко. Болельщики запомнят её удары, на которые другие никогда не решились бы. В эпоху, когда все просто сильно бьют по мячу, Радваньска задействовала голову. На корте был настоящий полёт мысли. Её удары всегда попадали в список лучших по итогам месяца и года.

У неё не было особенного оружия. Она не брала мощью. Игра Агнешки выделялась вариативностью и качеством ударов. Можно даже подумать, что она с такими данными добилась больше, чем должна была.

Теннису будет не хватать Радваньской, болельщики очень любили её. О ней всегда тепло отзывались соперницы. Немногие могут сказать о себе такое. Мы желаем ей счастья в дальнейшей жизни», — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

За свою карьеру 29-летняя уроженка Кракова выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде.