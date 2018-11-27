Пике: отказ Федерера от участия в Кубке Дэвиса? Это его выбор

Защитник ФК «Барселона» и один из инвесторов обновлённого Кубка Дэвиса Жерар Пике прокомментировал отказ от участия в соревнованиях 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Как и многие другие организаторы, я пытался поговорить с Роджером, но это довольно тяжело – я говорил лишь с его агентом. Впрочем, каждый строит свою карьеру так, как он считает нужным. Он не готов участвовать в нашем проекте, и это его выбор», – цитирует Пике L'Equipe.



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё двое получат специальные приглашения от организаторов.

Федерер: обновлённый Кубок Дэвиса? Думаю, этот турнир теперь не для меня