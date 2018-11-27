Лукашенко встретился с Соболенко по её просьбе

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл встречу с первой ракеткой страны Ариной Соболенко.



Как сообщает телеканал «Беларусь 1», встреча состоялась по просьбе спортсменки. По мнению Лукашенко, у Соболенко был самый большой прогресс среди всех белорусских теннисистов.



Напомним, в середине октября 20-летняя уроженка Минска получила награду WTA «Новичок года». В завершившемся сезоне теннисистка провела 74 матча, из которых выиграла 50.

На её счету дебютная победа на турнирах категории WTA в Нью-Хэйвене и чемпионское звание соревнований в Ухане. В данный момент Соболенко располагается на 13-й строчке в рейтинге WTA. 2018 год представительница Беларуси начинала в ранге 73-й ракетки мира.