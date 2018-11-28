Андухар поднялся на 1619 строчек в рейтинге, это лучший результат с 2004 года

Испанский теннисист Пабло Андухар добился наибольшего прогресса в рейтинге ATP за прошедший год. Он начал сезон в статусе 1701-й ракетки мира, а завершил его на 82-й позиции (рывок на 1619 строчек).

На большее количество строчек за год удалось подняться только немцу Томми Хаасу и шведу Томасу Юханссону. В 2004 году Хаас поднялся на 1712 позиций и закончил год на 17-м месте. В том же году Юханссон совершил рывок на 1689 позиций и завершил сезон на 30-й строчке.

«Я не мог представить, что такое возможно. Очень рад. Правда в том, что, когда начался сезон, я не знал, как локоть будет реагировать на нагрузки и смогу ли я набрать свою лучшую форму. По ходу сезона было много трудностей, включая новую проблему с локтем. Но я всё же сумел вернуться на топ-уровень.

Это был безумный год. Начиная сезон, я не знал, станет ли он последним в моей карьере. А теперь я закончил год на 82-й строчке и напрямую попал в сетку Australian Open", — сказал Андухар.