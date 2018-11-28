WTA: матч Се Шувэй с Халеп на Уимблдоне — 4-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Четвёртое место занял поединок представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в третьем круге Уимблдона.
Уроженка Констанцы потерпела поражение со счётом 6:3, 4:6, 5:7. В четвёртом круге Се Шувэй в двух партиях проиграла словачке Доминике Цибулковой со счётом 4:6, 1:6.
В рейтинге WTA от 26 ноября Се Шувэй располагается на 28-й позиции. В 2018 году она выиграла турнир в Хиросиме (Япония).
Халеп в завершившемся сезоне выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада).
Матч, занявший третье место, будет назван завтра, 29 ноября.
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