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WTA: матч Се Шувэй с Халеп на Уимблдоне — 4-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

WTA: матч Се Шувэй с Халеп на Уимблдоне — 4-й в списке лучших игр сезона на ТБШ
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Четвёртое место занял поединок представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в третьем круге Уимблдона.

Уроженка Констанцы потерпела поражение со счётом 6:3, 4:6, 5:7. В четвёртом круге Се Шувэй в двух партиях проиграла словачке Доминике Цибулковой со счётом 4:6, 1:6.

В рейтинге WTA от 26 ноября Се Шувэй располагается на 28-й позиции. В 2018 году она выиграла турнир в Хиросиме (Япония).

Халеп в завершившемся сезоне выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада).

Матч, занявший третье место, будет назван завтра, 29 ноября.

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