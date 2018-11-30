Де Минор: то, что демонстрирует молодое поколение в теннисе, — настоящее безумие

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал успехи представителей NextGen в 2018 году.



«То, что проделывают молодые игроки в последнее время, можно назвать только безумием. Зверев выиграл Итоговый чемпионат ATP, Хачанов выиграл в финале парижского «Мастерса» у Джоковича, а Циципас взлетел на 15-ю строчку в рейтинге. Все они демонстрируют невероятный теннис.



Думаю, что, как только мы сможем обрести стабильность и показывать такие результаты регулярно, можно будет констатировать факт смены поколений в теннисе. Что касается меня, то я просто пытаюсь стать лучше. Надеюсь, я получу результат своей работы уже в ближайшее время», – цитирует де Минора Tennis World USA.

Напомним, 19-летний австралиец по итогам 2018 года получил награду ATP «Новичок года».