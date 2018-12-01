«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, кто бросит вызов Большой тройке (Джокович, Надаль, Федерер)?

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В ходе сезона-2018 на вершине рейтинга АТР сменяли друг друга швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Завершил год первой ракеткой мира серб Новак Джокович. Однако, особенно ближе к окончанию сезона, наряду с ветеранами активно стали проявлять себя молодые теннисисты. Александр Зверев из Германии выиграл Итоговый чемпионат АТР, россиянин Карен Хачанов обыграл Джоковича в финале «Мастерса 1000» в Париже. Три турнира выиграл Даниил Медведев. Борна Чорич и Стефанос Циципас добрались до финалов «Мастерсов». Словом, есть ощущение, что в следующем сезоне молодые теннисисты будут чаще претендовать на крупные победы и продолжат подниматься в рейтинге.