Гонка за лидером. Кто в 2019 году бросит вызов бессмертным?

Сезон-2018 получился довольно парадоксальным. С одной стороны, в первой десятке почти все теннисисты являются ветеранами – из молодых игроков туда попал только Александр Зверев, который финиширует в топ-10 второй год подряд. С другой стороны, ярко проявили себя многие другие игроки нового поколения: Карен Хачанов и Даниил Медведев выиграли по три турнира, причём Карен один из титулов завоевал на «Мастерсе», Борна Чорич и Стефанос Циципас добрались до финалов «Мастерсов». Словом, есть ощущение, что в следующем сезоне молодые теннисисты будут чаще претендовать на крупные победы и продолжат подниматься в рейтинге. А пока вспомним результаты и старой, и новой гвардии в 2018-м и предположим, чего ожидать от них в следующем году.

Достиг нирваны. Как Новак Джокович возвращался на вершину Формула успеха вроде бы проста – очередная смена команды, корректировка диеты и семейная поддержка. Но почему это сработало?

Сербскому теннисисту удалось одно из наиболее впечатляющих возвращений по ходу сезона за последние годы. Да, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер недавно тоже возвращались на вершину после травм и падений в рейтинге, но они здорово стартовали с самого начала сезона-2017 (хотя швейцарец стал первым только в 2018 году). Джоковичу же поначалу приходилось очень тяжело. Он не мог найти свою игру после травмы локтя, не мог сработаться с новой командой – Андре Агасси и Радеком Штепанеком. Пройдя три раунда на Australian Open, затем Новак потерпел три поражения подряд и уволил обоих. В тот момент предположить, что он завершит сезон первой ракеткой мира, не мог практически никто.

Но Джокович вернулся к тренировавшему его на протяжении большей части карьеры Мариану Вайде, привёл себя в порядок с психологической и физической точек зрения и через два месяца начал выходить на свой лучший уровень. Во многом решающим стал полуфинальный поединок на Уимблдоне с Рафаэлем Надалем. Теннисисты начали играть в пятницу, закончили в субботу, и Новак одержал победу со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. На следующий день Джокович стал чемпионом Уимблдона, затем собрал «Карьерный Мастерс», впервые победив в Цинциннати, потом выиграл US Open, Шанхай и дошёл до финала в Париже и на Итоговом Чемпионате ATP. По ходу «Мастерса» в Париже Новак обеспечил себе возвращение на первую строчку и завершил сезон лидером, опережая Надаля на 1565 очков. При этом до полуфинала «Мастерса» в Риме Джоковичу в следующем сезоне защищать почти нечего – а это будет только в середине мая. Словом, потеря лидерства в ближайшие месяцы Новаку не грозит. А ещё он — первый теннисист, который стал лучшим по итогам столь неудачно начавшегося сезона. После 12 матчей баланс его побед и поражений был нулевым (6-6).

В следующем году Новак будет фаворитом любого турнира на харде (во всяком случае, поначалу), а на грунте котироваться выше его может только Рафа. А если сербу удастся продолжить доминировать и выиграть 2 или 3 турнира «Большого шлема», то он может замахнуться и на рекордные 20 титулов Роджера Федерера. Сейчас в активе Джоковича 14 трофеев с этих турниров. Сам Новак хочет верить, что сумеет это сделать: «Надеюсь, я смогу превзойти рекорд Федерера. Я очень этого хочу. Не знаю, получится ли, но уверен, что мне это по силам. Всё зависит от многих факторов. Во-первых, от того, как долго я буду выступать. Во-вторых, как долго я смогу играть на столь высоком уровне, как справится моё тело и разум. Сейчас я думаю, что у меня неплохие шансы. Я верю в свои способности, но только время покажет, смогу ли я достичь этой невероятной цели».

Для Надаля сезон получился не столь удачным. Да, испанец снова собрал почти все возможные трофеи на грунте и финишировал на второй строчке, проведя на первой позиции 36 недель. Но Рафаэлю мешали проблемы со здоровьем, выводившие его из строя. По ходу сезона он пропускал матчи то из-за травмы бедра, то из-за боли в коленях, то из-за проблем с мышцами пресса. Надаль не сыграл на пяти «Мастерсах» из девяти и снялся по ходу матчей на обоих хардовых турнирах «Большого шлема». Кроме того, он досрочно завершил сезон после полуфинала US Open.

Перспективы испанца в следующем году во многом зависят от его здоровья, но если всё будет в порядке, то как минимум на грунте его шансы выиграть большую часть крупных турниров весьма высоки. 32-летний Рафаэль надеялся вернуться в тур осенью, к «Мастерсу» в Париже, но не сыграл ни там, ни на Итоговом чемпионате из-за риска усугубить повреждение брюшных мышц. Также в начале ноября ему сделали операцию по удалению инородного тела из голеностопа. Предполагается, что Надаль восстановится к старту нового сезона, а тренировки возобновит уже в начале декабря. Кстати, его дядя и бывший тренер, Тони, ожидает смену поколений в 2019-м: «Уже в 2018 году ряд молодых теннисистов сделали большой шаг вперёд. Хачанов сумел победить Джоковича в Париже, Саша Зверев обыграл его в Лондоне. Уже в следующем году Надалю, Федереру и Джоковичу предстоит серьёзная борьба с представителями NextGen».

Роджер — третий и последний из членов бывшей «Большой четвёрки», успешно выступавший в сезоне-2018 и бывший по ходу года первой ракеткой мира. Швейцарец побил сразу несколько рекордов: например, вернулся на первую строчку в 36 с лишним лет, а в последний (на данный момент) раз был лидером в 36 лет и 320 дней. Ранее этот рекорд принадлежал Андре Агасси, который лидировал в 33 года и 100 дней. Кстати, третий результат сейчас у Надаля (32 года и 154 дня), а 4-й – у Джоковича, который каждый день продолжает улучшать его (сербу 31 с половиной год). Также Роджер вернулся на вершину спустя пять с лишним лет после своего предыдущего пребывания на ней (до того рекорд также принадлежал Андре – без одной недели 3 года и 5 месяцев). Ещё один рекорд – 14 лет и 142 дня между первым и последним днём на вершине. Здесь второе место у Рафы (10 лет и 72 дня). Наконец, Федерер довёл количество недель на первой строчке до круглого числа – 310. Второй результат у Пита Сампраса – 286.

Роджер завершил сезон третьей ракеткой мира, хотя в этом году, в отличие от прошлого, выиграл только один крупный турнир – Australian Open. Также Федерер остановился в шаге от юбилейного сотого титула. До него сто и больше одиночных титулов в мужском туре завоевал только Джимми Коннорс, в активе которого 109 турнирных побед. Оценивая перспективы швейцарца в 2019-м, нельзя забывать про его возраст. Очень малое число теннисистов вообще продолжает выступать в одиночном разряде в 37 – 38 лет, не говоря уже про игру на высочайшем уровне. В 2018 году Федерер выглядел не так ярко и свежо, как в 2017-м, и далеко не факт, что он сможет прибавить в следующем сезоне – к тому же в туре наконец-то раскрывается яркое молодое поколение. Но в любом случае игра Роджера доставляет многим любителям тенниса эстетическое удовольствие, и смотреть за большей частью его матчей интересно.

Другие «многошлемники»: Маррей и Вавринка

Последний из членов «Большой четвёрки», Энди Маррей, сейчас мучается с травмами. Всего два года назад Энди под руководством вернувшегося в его команду Ивана Лендла (который сейчас тренирует Александра Зверева) сместил с первой строчки Новака Джоковича, покорив вторую важнейшую вершину в карьере после побед на турнирах «Большого шлема» (особенно на Уимблдоне). Кстати, перед сезоном-2017 он был посвящён в рыцари. Однако уже с начала 2017 года у Маррея начались проблемы. Он потерпел несколько сенсационных поражений, мучился с травмой локтя. Единственным турниром, который он провёл на высоком уровне, стал «Ролан Гаррос» — там британец дошёл до полуфинала и в упорной борьбе проиграл Стэну Вавринке.

После Уимблдона Энди взял перерыв в связи с травмой бедра. Он долго лечил её консервативными методами и надеялся вскоре вернуться в тур, но в итоге был вынужден сделать операцию. Британец вернулся в июне, сыграл два турнира на траве, а вот с Уимблдона снялся, поскольку не был готов выступать в пятисетовом формате. Его лучшим результатом в году стал четвертьфинал соревнований в Вашингтоне, а после выступления в Шэньчжэне он досрочно завершил сезон из-за проблем с лодыжкой. Сейчас Маррей готовится к возвращению и планирует выступить уже на первой неделе нового года, на соревнованиях в Брисбене. Давать какие-то прогнозы тяжело – неизвестно, в каком состоянии будет Энди, когда вернётся в тур.

Единственный теннисист, выигравший больше одного турнира «Большого шлема» в эпоху «Большой четвёрки», тоже не до конца здоров. При этом Стэн Вавринка на два с лишним года старше и Энди, и Новака, так что ему вернуться на свой уровень сложнее. Правда, в рейтинге Вавринка сейчас выше Маррея – если британец завершил сезон 260-м, то швейцарец добрался до 66-й позиции. Выдающихся результатов в этом году у Стэна не было, а больше всего очков (180) он набрал за четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где в красивой борьбе уступил Федереру. Вероятно, Вавринка ещё сможет прибавить, но вот претендовать на новые победы на крупнейших турнирах будет едва ли.

Опытные преследователи

Хуан Мартин дель Потро

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.

Аргентинский теннисист наверняка добился бы гораздо большего, если бы не его травматичность. Дель Потро несколько раз мучился с травмами запястий и делал операции, что стоило ему нескольких лет карьеры, а также вынудило изменить удар слева, перейдя с мощного двуручного бэкхенда на более слабые удары и, как вариант, одноручные резаные. По ходу этого сезона чемпион US Open – 2009 впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс», победив Федерера в драматичном финале в Индиан-Уэллсе, а на US Open дошёл до финала. Также Хуан Мартин впервые вошёл в топ-3 – он стал третьей ракеткой мира в середине августа, опередив Зверева. А на «Мастерсе» в Шанхае аргентинец получил новую травму – после неудачного падения в его коленной чашечке обнаружили трещину. В результате дель Потро досрочно завершил сезон, не сыграв в том числе на Итоговом чемпионате.

Если аргентинец успешно восстановится после этой травмы, то наверняка продолжит выступать на высоком уровне и в 2019-м. Прошедший сезон стал для него едва ли не лучшим в карьере, и хотя защитить все очки дель Потро будет тяжело, он должен остаться силой, с которой все считаются.

Марин Чилич

Хорват в этом году тоже улучшил свой рейтинговый рекорд, впервые став третьей ракеткой мира – сразу после Australian Open, где он дошёл до финала и в пяти сетах проиграл Федереру. В тот момент в зачёт Чиличу шли очки сразу за два финала «Шлемов» — в 2017-м он сыграл в решающем матче на Уимблдоне, где также уступил Роджеру. Вторую часть сезона Марин провёл не так впечатляюще и в итоге финишировал седьмым, на одну строчку позади Андерсона. Зато в конце ноября он принёс сборной Хорватии два из трёх очков в последнем финале Кубка Дэвиса в классическом формате, обыграв Жо-Вильфрида Цонгу и Люку Пуи. В начале следующего года Чилич может потерять позиции в связи с защитой очков за финал Открытого чемпионата Австралии, но вполне вероятно, что сезон он вновь закончит в топ-10.

Доминик Тим

Тим долго показывал серьёзные результаты только на грунте, и в этом сезоне дошёл до двух крупнейших финалов – сначала на «Мастерсе» в Мадриде, а затем на «Ролан Гаррос». В 2016 и 2017 годах Доминик был полуфиналистом Открытого первенства Франции. Кроме того, он второй год подряд стал единственным теннисистом, обыгравшим Рафаэля Надаля на грунте – а всего в его активе три победы над Королём грунта на этом покрытии.

Ближе к концу сезона австриец доказал, что теперь опасен и на харде. Он устроил почти пятичасовую битву с тем же Надалем в четвертьфинале US Open, причём выиграл первый сет под ноль, а поражение потерпел только на тай-брейке пятой партии. Затем Доминик завоевал титул в Санкт-Петербурге и дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Париже, где уступил будущему чемпиону турнира – Карену Хачанову. Если Тим удержит такой уровень игры на быстрых покрытиях в следующем году, то сможет претендовать на возвращение в топ-5.

Димитров, Нисикори, Кирьос, Андерсон

Ещё несколько теннисистов уже давно находятся на виду и периодически дают бой «Большой тройке», однако стабильно играть на высоком уровне у них не получается. Одним из ярких представителей такого типа игроков является Григор Димитров. После успешной юниорской карьеры он заявил о себе на турнире в Роттердаме в 2009 году. 17-летний болгарин достойно поборолся с Рафаэлем Надалем, и специалисты заговорили о том, что через год-другой в туре появится новая звезда. Ждать пришлось дольше.

Первый титул ATP он завоевал лишь в конце 2013 года, а по-настоящему выстрелил только в 2017-м, когда дошёл до полуфинала Australian Open, выиграл первый в карьере «Мастерс» (в Цинциннати) и стал чемпионом Итогового турнира. Григор завершил сезон на третьем месте, но в 2018-м он был бледной тенью самого себя. Защитить лондонский титул он просто не мог: попасть на Итоговый, будучи 19-й ракеткой мира, невозможно. Единственный плюс провального сезона заключается в том, что в 2019-м Димитрову не надо защищать много очков.

Если Димитров выбыл из топ-10, то Кей Нисикори в эту десятку вернулся. В 2017-м его беспокоили травмы, и вторую половину прошлого года, а также начало этого он был вынужден пропустить. Но постепенно японец сумел вернуть форму и попал на Итоговый турнир, где победил Федерера. В целом сезон получился успешным, однако неутешительная серия в финалах продолжается: у Кея нет трофеев с февраля 2016 года, хотя за это время он девять раз принимал участие в решающих матчах. Как бы то ни было, есть основания полагать, что своё место в топ-10 Нисикори сохранит или даже вернётся в пятёрку.

Кею в декабре исполнится 29, а Ник Кирьос ещё сравнительно молод – ему 23. Однако наметившаяся тенденция не может не беспокоить болельщиков австралийца: в 2016-м он едва не вошёл в десятку и закончил год 13-м, в следующем сезоне выпал из топ-20, а 2018-й завершил и вовсе 35-й ракеткой мира. Из-за травмы локтя он пропустил грунтовый сезон, а на других покрытиях звёзд с неба не хватал. Ни на одном «Мастерсе» или «Шлеме» ему не удалось дойти даже до четвертьфинала, а единственный титул в этом сезоне был завоёван на скромном турнире в Брисбене. Впрочем, Ник начал работать с психологом и, возможно, это ему поможет.

Если Кирьос заявил о себе рано, то Кевин Андерсон только в 32 года дебютировал в топ-5, поднявшись на эту позицию сразу после финала Уимблдона. Вообще Андерсон – яркий пример позднего прогресса. Когда никто не ждал от него больших свершений, он за 52 недели дошёл до финала сначала на US Open – 2017, а затем на Уимблдоне – 2018. Честно говоря, в дальнейшие серьёзные перспективы Кевина верится с трудом. Андерсон наряду с Иснером выглядит главным претендентом на то, чтобы покинуть топ-10 по итогам следующего сезона и уступить место кому-то из молодых теннисистов – играть на высоких скоростях Кевину сложнее, чем другим спортсменам из первой десятки, особенно когда не очень хорошо идёт подача.

Александр Зверев

Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже? В теннисном мире – скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.

Куда радужнее перспективы у Александра Зверева. Немец пока является самым успешным теннисистом Next Gen. Правда, у него не складываются выступления на турнирах «Большого шлема» — лучшим результатом пока является четвертьфинал, да и до него Александр добрался с большим трудом и только один раз, на «Ролан Гаррос» — 2018. Учитывая, что он уже выиграл три «Мастерса» (в Риме и Канаде в 2017-м и в Мадриде в 2018-м) и принял участие ещё в двух финалах соревнований этой серии, на «Шлемах» от него справедливо ожидают более серьёзных результатов. В середине сезона Зверев начал работать с Лендлом и, вполне возможно, уже в следующем году это принесёт не меньшие плоды, чем союз Ивана с Энди Марреем. Во всяком случае, Александр уже ударно завершил год, выиграв Итоговый чемпионат и почти догнав в рейтинге Роджера Федерера.

Кстати, Зверев является самым молодым игроком в топ-10. В этом году вообще был установлен своеобразный рекорд – 7 из 10 лучших теннисистов по итогам сезона перешагнули 30-летний рубеж. При этом с 1976 по 2014 годы в топ-10 после финиша сезона никогда не было больше двух игроков старше 30 лет. Сейчас, помимо Джоковича (31), Надаля (32) и Федерера (37), это Хуан-Мартин дель Потро (30), Кевин Андерсон (32), Марин Чилич (30) и Джон Иснер (33).

Молодая гвардия: Чорич, Циципас, Шаповалов

Борна Чорич в прошедшем сезоне тоже здорово выступил на одном из «Мастерсов», дойдя до финала в Шанхае. По пути к решающему матчу Борна обыграл в том числе Роджера Федерера. Кстати, швейцарца он победил дважды за год – ранее хорват взял над ним верх в финале Галле, не дав Роджеру завоевать свой десятый титул на этом турнире. Всего Федерер и Чорич в этом году встречались трижды; Роджер победил в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На турнирах «Большого шлема» его лучшим результатом стал четвёртый круг US Open, где он легко проиграл дель Потро. Стабильности Борне пока не хватает, и это может помешать ему закрепиться в топ-10 в ближайшем будущем, но потенциал, безусловно, велик.

Циципас, как и Чорич, в этом году сыграл в одном финале турнира серии «Мастерс». Вообще в шести из девяти финальных матчей участвовал кто-то из теннисистов нового поколения: Зверев в Майами (проиграл Иснеру), Мадриде (победил Тима) и Риме (уступил Надалю), Циципас в Торонто (проиграл Надалю), Чорич в Шанхае (уступил Джоковичу) и Хачанов в Париже (взял верх над Джоковичем). Стефанос – самый молодой из успешно выступавших в прошедшем сезоне теннисистов. В августе ему исполнилось только 20 лет. Помимо финала в Торонто и первого в карьере титула ATP, завоёванного в Стокгольме, Циципас может похвастаться победой на молодёжном итоговом турнире в Милане. Кстати, самый сложный матч там он сыграл в полуфинале с Андреем Рублёвым. В целом грек с русскими корнями (его мама – Юлия Апостоли, до замужества — Сальникова) совершил впечатляющий рывок, за год поднявшись с 91-й строчки до 15-й. Безусловно, это не предел, и его шансы быть в топ-10 по итогам следующего сезона кажутся даже немного более высокими, чем у Чорича.

Ещё один игрок с русскими корнями – это Денис Шаповалов, чья мама, Тесса, довольно успешно играла в СССР. Сезон-2018 стал первым полноценным для канадца в ATP: он провёл 25 турниров, в том числе участвовал во всех «Шлемах» и «Мастерсах». Титулов пока нет, но полуфинал в Мадриде мы безусловно запишем в актив. В 2018-м Шаповалов впервые вошёл в топ-30, и есть все основания полагать, что в новом сезоне Денис попробует замахнуться на топ-20 или даже топ-10.

Молодые россияне

Карен Хачанов

Свой среди чужих. Как россиянин попал в элиту мирового тенниса Завоевав титул в Париже, Хачанов ворвался в элиту профессионального тура. История становления молодого российского теннисиста.

Россиянин блестяще провёл сезон-2018. Начав год на 45-й позиции, он почти попал в десятку сильнейших, финишировав 11-м. За год Карен завоевал три титула в одиночном разряде – помимо «Мастерса» в Париже, это были турниры в Марселе и в Москве. Конечно, самой громкой из этих побед стала последняя по хронологии, в столице Франции. По ходу турнира Хачанов победил четырёх теннисистов из топ-10 подряд, включая Новака Джоковича в финале. В статистике это не учтено как победа над первой ракеткой мира, поскольку серб вернул себе лидерство на следующий день после финала, но фактически Новак во второй половине сезона безоговорочно был лучшим теннисистом. При этом до Парижа Карен выиграл у теннисистов топ-10 всего 3 матча из 19.

Хачанов стал первым российским теннисистом за 9 лет, победившим на «Мастерсе» — осенью 2009 года Николай Давыденко завоевал титул в Шанхае. Если Карен продолжит играть на таком же уровне, как в концовке сезона, то в следующем году у него будут прекрасные шансы попасть на Итоговый турнир напрямую, то есть завершить сезон в восьмёрке лучших.

Наивысшая позиция в рейтинге

Джокович – 1 (4 июля 2011)

Надаль – 1 (18 августа 2008)

Федерер – 1 (2 февраля 2004)

Маррей – 1 (7 ноября 2016)

Вавринка – 3 (27 января 2014)

Дель Потро – 3 (13 августа 2018)

Чилич – 3 (29 января 2018)

Тим – 4 (6 ноября 2017)

Димитров – 3 (20 ноября 2017)

Нисикори – 4 (2 марта 2015)

Кирьос – 13 (24 октября 2016)

Андерсон – 5 (16 июля 2018)

Зверев – 3 (6 ноября 2017)

Чорич – 12 (5 ноября 2018)

Циципас – 15 (13 августа 2018)

Шаповалов – 23 (11 июня 2018)

Хачанов – 11 (5 ноября 2018)

Медведев – 16 (5 ноября 2018)

Рублёв – 31 (19 февраля 2018)

Даниил в этом году завоевал три титула ATP, притом что до того не выиграл ни одного турнира. Два из них, Сидней и Уинстон-Сейлем, проходят непосредственно накануне «Шлемов» — Australian Open и US Open соответственно, и относятся к категории ATP 250, а вот турнир в Токио входит в серию ATP 500. Россиянин стартовал на нём с квалификации и выиграл семь матчей за неделю с небольшим, а в финале победил Кея Нисикори. На финише сезона Даниил дошёл до полуфиналов на Кубке Кремля и в Базеле, проиграв будущим чемпионам этих турниров – Хачанову и Федереру. Медведев завершил год 16-й ракеткой мира, при том что стартовал с 65-й позиции, а на второй неделе сезона был 84-м. Хочется надеяться, что в следующем году он ещё прибавит – играет Даниил интересно и разнообразно, и потенциал у него тоже хороший.

Андрей Рублёв

Рублёв в этом сезоне, наоборот, потерял свои позиции. Во многом его выбила из колеи травма спины, полученная на турнире в Майами. Там Андрей в паре с Кареном дошёл до финала, затем ещё сыграл в Кубке Дэвиса и на турнире в Монте-Карло, но после этого был вынужден пропустить всю оставшуюся часть весеннего грунтового сезона, а также все соревнования на траве. Россиянин вернулся только в середине июля, пропустив ровно 3 месяца, и сразу не защитил титул в Умаге, упав в рейтинге. Вскоре после этого Андрей был близок к финалу на турнире ATP 500 в Вашингтоне, но проиграл полуфинал Алексу де Минору с четверного матчбола (6:2 на тай-брейке второй партии). Это положило начало серии Рублёва из шести поражений. Иронично, что неплохо сыграл он только на молодёжном итоговом в Милане, хотя сам по ходу турнира критично отзывался о его регламенте. Андрей вышел из группы и в итоге занял третье место. Будем надеяться, что в межсезонье Рублёв спокойно восстановит свои кондиции и в следующем году не только вернётся в топ-35, но и поднимется выше.

Кстати, известный теннисный тренер Брэд Гилберт, работавший в том числе с Агасси, Роддиком и Марреем, ожидает увидеть кого-то из молодых игроков как минимум в финале «Шлема» в 2019-м. «Я буду очень удивлён, если никто из молодых ребят не дойдёт до финала турнира „Большого шлема“ в следующем году. Я говорю об игроках не старше 23 лет, а не о Тиме или Нисикори. Уверен, что кто-то из них выйдет в финал. Не знаю, сможет ли выиграть его. Если Джокович будет доминировать и выиграет три титула на «Большом шлеме», то останется не так много вариантов. Я бы даже пошёл ва-банк, поставив на то, что один из парней из нового поколения добьётся успеха на турнире „Большого шлема“». Может быть, это удастся и кому-нибудь из россиян?