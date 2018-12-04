Федерер первым из теннисистов непрерывно провёл 1000 недель в топ-100 рейтинга

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер стал первым из теннисистов, кому удалось непрерывно входить в топ-100 рейтинга ATP на протяжении 1000 недель.

Впервые в сотню лучших теннисистов мира Роджер попал в июле 1999 года, однако вскоре покинул её, вернувшись обратно в октябре. С апреля 2001 года 37-летний теннисист ни разу не покидал топ-20 мировой табели о рангах.



На втором месте по данному показателю располагается 37-летний испанец Фелисьяно Лопес – он неизменно входит в топ-100 рейтинга на протяжении 857 недель. Третий – 32-летний испанец Рафаэль Надаль (816 недель). Кроме того, в семёрку лучших рейтинга входят Томаш Бердых (775), Фернандо Вердаско (770), Ришар Гаске (712) и Новак Джокович (701).

Федерер — старший из игроков, завершавших сезон в топ-5 рейтинга АТР