Де Минор: мой организм перезагружен, и я снова готов играть

Австралийский теннисист Алекс де Минор заявил о полной готовности к новому сезону.



«В Брисбене всё для меня началось – прошлогодний результат придал мне огромную уверенность в своих силах. К счастью, мне удалось уловить этот импульс и на протяжении всего сезона демонстрировать хороший теннис.



Межсезонье стало необходимым перерывом для меня. Теперь я чувствую, что мой организм перезагружен, и я снова готов играть. Я по-прежнему всё тот же молодой парень, который усердно работает. Сейчас мне нужно больше концентрироваться на деталях – я убеждён, что в этом случае результаты придут», – цитирует де Минора Tennis World USA.

Напомним, по итогам минувшего сезона де Минор получил награду ATP «Новичок года».