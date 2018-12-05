Димитров: не собираюсь играть на турнире в Софии, зачем на меня давить?

Болгарский теннисист Григор Димитров заявил, что не планирует играть на турнире в Софии (Болгария) в 2019 году. Первая ракетка Болгарии признался, что намеревается сыграть в Роттердаме (Нидерланды) и Акапулько (Мексика). Участие в турнире в Софии теннисист считает бессмысленным.

«У нас были некоторые разногласия, тогда я выбрал турниры в Роттердаме и Акапулько. Я понимаю, что мой выбор мог кого-то расстроить. Но почему на меня должны давить, чтобы я играл на частном турнире?

Почему вообще мы проводим частные турниры? Разве мы не можем сделать ничего более значимого для игроков ATP и представителей Болгарии? Почему бы не проводить больше челленджеров и фьючерсов в Болгарии? Если мы хотим помочь нашим теннисистам, то нужно делать это правильно», — цитирует Димитрова Novinite.