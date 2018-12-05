Крайчек: в женском теннисе сейчас нет никого калибра С. Уильямс

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек считает, что его соотечественница Кики Бертенс в 2019 году может выиграть турнир «Большого шлема». По мнению Крайчека, в настоящее время в женском теннисе нет явного лидера.

«Я по-прежнему считаю, что Кики может выиграть турнир «Большого шлема». Она находится на хорошем уровне. В то же время в настоящий момент в женском теннисе нет игрока калибра Серены Уильямс в её лучшие годы. Кики может играть так, как на турнире в Цинциннати. Там она успешно соревновалась с сильнейшими теннисистками мира.

Но Бертенс непредсказуема, иногда у неё всё складывается не так. Тем не менее я считаю, что она может сделать следующий шаг. Когда мы говорим о голландских теннисистах, сразу на ум приходит Бертенс», — цитирует Крайчека Telegraaf.