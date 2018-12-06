Хаас: считаю, что Федерер будет играть ещё 2 года и точно выступит на Олимпиаде

Директор турнира в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший карьеру в марте 2018 года, предположил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер будет выступать ещё не менее двух лет.

«Роджер просто невероятен. Казалось, что к данному этапу карьеры Федерер немного сбавит темп, но он очень грамотно составляет календарь выступлений и прислушивается к своему организму. Если он по-прежнему будет чувствовать в себе силы, и состояние спины не станет проблемой, то он будет угрозой для всех сколько пожелает.

Я считаю, что он будет играть ещё два года и точно выступит на Олимпиаде в Токио. Он проводит лишь 14 турниров за год, так что у него есть время тренироваться, побыть с семьёй и подготовиться как можно лучше.

Когда Федерер в лучшей форме, то лишь пара соперников может с ним сравниться. Думаю, ему по силам выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема», — цитирует Хааса Tennis 365.

В рейтинге ATP Федерер занимает третью строчку.