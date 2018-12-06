С. Уильямс рассказала, кого считала своими кумирами в детстве

Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кого считала кумирами в детстве.

«Я смотрела матчи Штеффи Граф и Мартины Навратиловой. Я не так часто видела игру Крис Эверт. Я знаю, что она была великим игроком.

Также в этот список стоит внести Винус Уильямс. Она помогла мне выйти на более высокий уровень игры. Чьи матчи нравилось смотреть? Навратиловой», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Американка вернулась в профессиональный спорт после перерыва, связанного беременностью. В 2018 году она дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США. Спортсменка закончила год на 16-м месте в рейтинге WTA.