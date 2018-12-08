Необъяснимый удар Медведева — в нарезке самых эффектных ударов года ATP

Официальный сайт ATP опубликовал нарезку самых эффектных ударов минувшего сезона, среди которых нашлось место невероятному удару россиянина Даниила Медведева в матче со швейцарцем Роджером Федерером.

После удара Даниила мяч упал под сетку на половину корта соперника, после чего перепрыгнул сетку и вернулся на часть корта россиянина. Такой трюк был удостоен аплодисментов 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».

Также в видео попал эффектный приём подачи Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса на турнире ВТБ Кубок Кремля.

Видео можно посмотреть на официальном сайте ATP.

Ранее официальный сайт WTA запустил голосование за лучший удар года в женском туре. Среди десяти претендентов на приз три удара были выполнены Марией Шараповой.