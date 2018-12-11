Саймон: позитивное влияние Эракович на WTA ощущалось не только на корте

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал решение 30-летней новозеландской теннисистки Марины Эракович завершить карьеру. Она выступала на профессиональном уровне на протяжении 13 лет.



«Позитивное влияние Марины на WTA-тур ощущалось не только на корте, где она завоевала невероятные девять титулов, но и за его пределами. На протяжении четырёх лет она входила в Совет игроков WTA и усердно работала на благо организации с 2015 по 2018 год. Она покидает профессиональный теннис, будучи глубоко уважаемым послом нашего вида спорта», — приводит слова Саймона официальный сайт тура.

Марины выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Мемфисе в 2013 году. Также на её счету восемь титулов в парном разряде.