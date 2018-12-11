Победа Миллмана над Федерером на US Open – главная сенсация сезона на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этот раз были определены главные сенсации года в матчах турниров «Большого шлема». Первое место занял матч швейцарца Роджера Федерера и австралийца Джона Миллмана в четвёртом раунде Открытого чемпионата США.



Напомним, третья ракетка мира уступил в четырёх партиях со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).



Вторую строчку в списке сенсаций заняла волевая победа аргентинца Гидо Пельи над хорватом Марином Чиличем во втором круге Уимблдона – 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.



На третьем месте расположился четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором серб Новак Джокович уступил итальянцу Марко Чеккинато – 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).