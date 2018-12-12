Экс-тренер В. Уильямс: 11 лет совместной работы завершились двухминутным звонком

Бывший тренер Винус Уильямс Дэвид Уитт прокомментировал завершение сотрудничества с американкой, которое длилось с 2007 года.



«Мы оба были очень взволнованны, когда обсуждали это. Потом я сел и задумался: «11 лет совместной работы завершились двухминутным звонком. Вот это да». Одна часть меня думала об этом, тогда как другая понимала и уважала решение Винус.



Мне даже не хочется знать, почему оно было принято – это исключительно её желание и решение. Мы провели чудесное время, но ничто не вечно.



Насколько я понял, она не собирается завершать карьеру. Однако, учитывая её возраст, можно предположить, что количество турниров в 2019 году будет ограничено. Винус не становится моложе и быстрее», – цитирует Уитта New York Times.



Ранее 38-летняя Уильямс-старшая заявила о желании выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Винус Уильямс завершила сотрудничество с тренером после 11 лет работы