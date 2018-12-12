Чилич: мне по силам выйти на уровень Джоковича, Федерера и Надаля

Хорватский теннисист Марин Чилич заявил о готовности составить конкуренцию лидерам мужского тенниса Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.



«Я мечтаю об этом и верю в это. Мне уже 30 лет, и я готов. Сейчас я показываю свой теннис в лучшем его проявлении, но всё ещё могу улучшать уровень. Да, Новак, Рафа и Роджер очень классные игроки, но разрыв между ними и мной невелик – мне по силам выйти на их уровень.



Победа на мэйджоре является ключом. Я уже выигрывал в США, потом доходил до двух финалов. Уверен, могу повторить это снова», – цитирует Чилича Tennis World USA.



На протяжении карьеры Марин провёл 37 матчей с Джоковичем, Федерером и Надалем, в которых сумел одержать пять побед. По два успешных матчах на счету Чилича против Новака и Рафаэля, ещё одна победа была добыта в игре с швейцарским теннисистом.

Финал турнира в Лондоне Чилич-Джокович занял 3-е место в списке лучших игр года