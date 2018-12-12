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Мирный: я играл в паре с Федерером, когда никто и не мечтал о конкуренции с ним

Мирный: я играл в паре с Федерером, когда никто и не мечтал о конкуренции с ним
Теннис / ATP

Известный бывший теннисист из Беларуси Максим Мирный вспомнил о периоде игры в дуэте со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я играл с Роджером в годы его полного доминирования в туре. Тогда никто не мог даже задуматься о том, чтобы составить ему конкуренцию. В паре мы тоже практически не проигрывали. Было невероятно находиться на одной стороне корта рядом с Федерером.

От него исходила уверенность, на каждый мяч он настраивался по максимуму. Игра с ним была настоящей роскошью», – цитирует Мирного Tennis World USA.

Напомним, в конце ноября 41-летний беларус объявил о завершении карьеры. Мирный – шестикратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде. На Олимпийских играх—2012 в Лондоне он выиграл золотую медаль в миксте.

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