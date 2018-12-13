Танди: матч с Кузнецовой в Гуанчжоу придал мне уверенности на будущее

Индийская теннисистка Карман Танди призналась, что огромное впечатление в прошедшем сезоне на неё оказала игра с россиянкой Светланой Кузнецовой на старте турнира в Гуанчжоу. Уроженка Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

«Я впервые играла с соперницей, которая ранее побеждала на турнирах „Большого шлем“. Я понимала, что нужно выложиться по полной. Выходя на корт, я не ощущала никакого давления, но осознавала, что мне необходимо продемонстрировать свой лучший теннис. Я отдала все силы на корте, выиграла первый сет и во втором повела 3:1. Но дальше сказался опыт Кузнецовой, а я начала ошибаться. Но та игра стала для меня отличным уроком.

Я поняла, что у меня есть сильные стороны — подача и форхенд. Матч с Кузнецовой придал мне уверенности в том, что я могу мощно подавать на таком уровне", — приводит слова Танди официальный сайт тура.