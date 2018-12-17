Кербер признана лучшей спортсменкой Германии в 2018 году

Вторая ракетка мира Анжелика Кербер признана лучшей спортсменкой 2018 года в Германии. В завершившемся сезоне 30-летняя уроженка Бремена выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее (Австралия).

На трёх из четырёх турниров «Большого шлема» 2018 года Анжелика доходила минимум до четвертьфинала. Такое достижение покорилось ей во второй раз в карьере.

В своём обращении на церемонии награждения Кербер отметила велогонщицу Кристину Фогель, которая в результате падения после столкновения на высокой скорости во время тренировочного заезда в Коттбусе 26 июня получила тяжёлую травму позвоночника и оказалась парализована.

«Кристина, ты ролевая модель для очень многих людей. Ты продемонстрировала настоящую силу воли», — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой страны в 2016 году.