Федерер: в последние годы теннис стал совсем другой игрой

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал изменения, которые претерпел теннис в последние годы.



«Теннис стал более затратным с точки зрения физики. В прошлом игроки, как и сейчас, наносили мощные удары, однако общий темп игры менялся от низкого к среднему и наоборот — лишь в редких случаях он был высоким. Теперь же скорости обычно либо средние, либо высокие. Ритм стал значительно выше в последние годы.



Раньше ты тратил меньше энергии, так как многие розыгрыши сводились к подаче и выходу к сетке. Сейчас мало кто играет в таком стиле – большинство предпочитает действовать на задней линии, а это забирает много сил. Теннис стал совсем другой игрой», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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