Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

С. Уильямс: каждая четвёртая женщина в США подвергается домашнему насилию

С. Уильямс: каждая четвёртая женщина в США подвергается домашнему насилию
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс продолжает сражаться за права женщин в мире. На этот раз 37-летняя спортсменка подняла вопрос домашнего насилия.

«В США каждая четвёртая женщина сталкивается с домашним насилием в течение своей жизни, и почти в каждом из таких случаев имеет место финансовое притеснение. Каждый раз, когда я говорю эту статистику вслух, это шокирует меня.

Мы должны сделать всё, чтобы снизить эти цифры. Одной из самых невидимых форм домашнего насилия является финансовое насилие. Многие используют финансы в качестве оружия, которое держит жертв в ловушке токсичных и опасных отношений», – цитирует Уильямс-младшую The Huffington Post.

Ранее Серена неоднократно высказывалась на тему сексизма и расизма, который имеет место, в том числе и в теннисе.

С. Уильямс: продолжу говорить на неудобные темы. Например, о насилии в семье
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент