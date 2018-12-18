С. Уильямс: каждая четвёртая женщина в США подвергается домашнему насилию

Американка Серена Уильямс продолжает сражаться за права женщин в мире. На этот раз 37-летняя спортсменка подняла вопрос домашнего насилия.



«В США каждая четвёртая женщина сталкивается с домашним насилием в течение своей жизни, и почти в каждом из таких случаев имеет место финансовое притеснение. Каждый раз, когда я говорю эту статистику вслух, это шокирует меня.



Мы должны сделать всё, чтобы снизить эти цифры. Одной из самых невидимых форм домашнего насилия является финансовое насилие. Многие используют финансы в качестве оружия, которое держит жертв в ловушке токсичных и опасных отношений», – цитирует Уильямс-младшую The Huffington Post.

Ранее Серена неоднократно высказывалась на тему сексизма и расизма, который имеет место, в том числе и в теннисе.