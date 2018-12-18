Турнир WTA переедет из Гштаада в Лозанну

Организаторы турнира WTA Ladies Championships в Гштааде (Швейцария) сообщили о переносе соревнований в Лозанну. Главный спонсор соревнований и владелец лицензии на проведение компания Grand Chelem Event AG приняла решение сменить не только название — отныне турнир будет называться Ladies Open Lausanne.



«После тщательного анализа различных вариантов мы пришли к выводу, что оптимальным вариантом станет перенос турнира в Лозанну. Представители этого города убедили нас, что это станет лучшим решением. Лозанна имеет богатый опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий», – цитирует директора турнира Джеффа Колле Tennis Tour Talk.



Первый розыгрыш Ladies Open Lausanne пройдёт в период с 13 по 21 июля. О своём участии уже сообщила швейцарка Тимя Бачински.

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