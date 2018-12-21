Маррей заранее отправится в Австралию, чтобы подготовиться к турниру в Брисбене

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей планирует заранее отправиться в Австралию, где ему предстоит сыграть на турнире в Брисбене. Маррей намеревается прилететь в Австралию за 11 дней до первого матча, сообщает BBC.

Маррей в нынешнем сезоне принял участие лишь в шести турнирах. Британец долго восстанавливался после травмы и операции на бедре. Теперь Маррей хочет отвести больше времени на акклиматизацию и лучше подготовиться к турниру.

31-летний шотландец перенёс операцию в январе 2018 года. В настоящее время он занимает 257-е место в рейтинге ATP. Участие в турнире в Брисбене поможет Маррею лучше подготовиться к Australian Open, стартующему в середине января. Перед вылетом в Австралию Маррей работал с фитнес-тренером Биллом Ноулесом, который ранее занимался с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом.