Пьетранжели: Пике хорошо играет в футбол, но не имеет отношения к теннису

Легендарный итальянский теннисист Никола Пьетранджели раскритиковал защитника «Барселоны» Жерара Пике, который стал одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса. Пьетранджели обвинили Пике в непоминании ситуации, а руководство Международной федерации тенниса (ITF) — в продажности.

«ITF продалась, так как ничего не работала. Этот парень, Пике, присоединился к банде.

Он очень хорошо играет в футбол, но не имеет никакого отношения к теннису. Он принёс деньги и высыпал их на стол, а руководство ITF соблазнилось. Ещё одной причиной стал тот факт, что турниры «Большого шлема» не нуждаются в поддержке ITF. Для меня Кубок Дэвиса — мама, новый формат абсолютно смешон и отвратителен», — цитирует Пьетранджели Tennis World USA.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате, в частности, отменяется правило домашних и гостевых матчей. Финал будет проходить по схеме, напоминающей чемпионат мира по футболу.