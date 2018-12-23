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Пьетранжели: Пике хорошо играет в футбол, но не имеет отношения к теннису

Пьетранжели: Пике хорошо играет в футбол, но не имеет отношения к теннису
Теннис / Кубок Дэвиса

Легендарный итальянский теннисист Никола Пьетранджели раскритиковал защитника «Барселоны» Жерара Пике, который стал одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса. Пьетранджели обвинили Пике в непоминании ситуации, а руководство Международной федерации тенниса (ITF) — в продажности.

«ITF продалась, так как ничего не работала. Этот парень, Пике, присоединился к банде.

Он очень хорошо играет в футбол, но не имеет никакого отношения к теннису. Он принёс деньги и высыпал их на стол, а руководство ITF соблазнилось. Ещё одной причиной стал тот факт, что турниры «Большого шлема» не нуждаются в поддержке ITF. Для меня Кубок Дэвиса — мама, новый формат абсолютно смешон и отвратителен», — цитирует Пьетранджели Tennis World USA.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате, в частности, отменяется правило домашних и гостевых матчей. Финал будет проходить по схеме, напоминающей чемпионат мира по футболу.

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