Кория: дель Потро может стать первой ракеткой мира

Бывший аргентинский теннисист Гильермо Кория считает, что его соотечественник Хуан-Мартин дель Потро в 2019 году может стать первой ракеткой мира. 30-летний аргентинец восстанавливается после травмы колена, дель Потро планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

«В следующем году у дель Потро будет много шансов, чтобы побороться за первое место в рейтинге с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Да, в 2018 году появился ещё один великий игрок, Новак Джокович. Но я уверен, что дель Потро может стать первой ракеткой мира, нет сомнений.

В современном теннисе карьера игроков бывает более длительной. Спортсмены продолжают играть до 36-37 лет, как Федерер и Надаль. В топ-100 много игроков, которые старше 25 лет. А уже в раннем возрасте виден потенциал, он проявляется в 8, 9, 10 лет», — цитирует аргентинца Tennis World USA.