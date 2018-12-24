Мертенс победила Бушар в финале выставочного турнира на Гавайях

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала победительницей выставочного турнира на Гавайях. В финале соревнований она одолела представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 2:6, 7:5, [12:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

В полуфинале соревнований Бушар обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 7:5, 6:1, а Мертенс оказалась сильнее американки Кристины Макхэйл — 6:2, 6:1.

В 2018 году Элисе Мертенс выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте, Лугано и Рабате. Всего на счету бельгийки четыре титула на соревнованиях WTA.

В рейтинге WTA от 24 декабря 23-летняя уроженка Лёвена располагается на 12-й позиции.