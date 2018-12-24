Ана Иванович: поздравляю с Рождеством!

Сербская теннисистка Ана Иванович, завершившая карьеру в 2016 году, поздравила всех, кто празднует Рождество сегодня, в ночь с 24 на 25 декабря.

«Счастливого Рождества всем, кто празднует сегодня!» — написала 31-летняя уроженка Белграда в «Твиттере».

Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. 12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос»—2008 вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. 18 марта этого года у пары родился сын Лука.

Ранее сербская спортсменка заявила, что восхищается теннисистками, которые возвращаются на корт после рождения детей.

Запись доступна в "твиттере" Иванович.