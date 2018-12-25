Гаспарян заменит Вондроушову на турнире в Окленде

В составе участников турнира в Окленде (Новая Зеландия) произошли изменения. Вместо чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой на соревнованиях сыграет россиянка Маргарита Гаспарян, информирует «Твиттер» WTA.

Ранее стало известно, что в турнире примут участие датчанка Каролина Возняцки, немка Юлия Гёргес, хорватка Петра Мартич, чешка Барбора Стрыцова, американки Винус Уильямс и Бетани Маттек-Сэндс, бельгийка Кирстен Флипкенс, канадка Эжени Бушар, представительница Беларуси Виктория Азаренко.



В минувшем розыгрыше турнира титул завоевала Гёргес, победившая в финале Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В 2018 году Гаспарян стала победительницей турнира в Ташкенте (Узбекистан). В финале 24-летняя уроженка Москвы разгромила соотечественницу, Анастасию Потапову, со счётом 6:2, 6:1.

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