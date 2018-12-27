Джокович обошёл Модрича в голосовании за звание лучшего спортсмена Европы

В Варшаве подвели итоги голосования журналистов из 23 спортивных агентств на звание лучшего спортсмена года в Европе. Победителем с 145 баллами стал сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в прошедшем сезоне два турнира «Большого шлема». Второе место занял обладатель «Золотого мяча» хорватский футболист Лука Модрич (132 балла). Третьим стал британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон (114 баллов), сообщает Sport.cz.



Лучший спортсмен Европы 2018 года

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 145 баллов.

2. Лука Модрич (Хорватия, футбол) – 132.

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, формула-1) – 114.

4. Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт/сноуборд) – 74.

5. Мартен Фуркад (Франция, биатлон) – 69.

6. Марсель Хиршер (Австрия, горнолыжный спорт) – 67.

7. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки) – 59.

8. Антуан Гризманн (Франция, футбол) – 43.

9. Кевин Майер (Франция, лёгкая атлетика) – 40.

10. Симона Халеп (Румыния, теннис) и Камиль Стох (Польша, прыжки на лыжах с трамплина) – 39.

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