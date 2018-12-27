В. Уильямс: было бы здорово проводить в Абу-Даби женский турнир

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала результат выставочного матча с сестрой Сереной Уильямс. Матч, проходивший в Абу-Даби, завершился со счётом 4:6, 6:3, 10:8.

«Получила большое удовольствие, было очень весело! Мы обе вышли на корт, чтобы проверить себя.

Вообще, я бы хотела сыграть здесь больше матчей. Было бы здорово, если бы в Абу-Даби проходил женский турнир», — приводит слова В. Уильямс The National.

В Абу-Даби в эти дни проходит также выставочный турнир среди мужчин. В полуфинале турнира россиянин Карен Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а Кевин Андерсон из ЮАР встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Выставочные игры в Абу-Даби ведущие теннисисты рассматривают в качестве подготовки к предстоящему Открытому чемпионату Австралии, который состоится в январе 2019 года.