С. Уильямс: здорово иметь сестру, которая тебя понимает

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что ей всегда было легче из-за поддержки сестры, Винус.

«Если ты проигрываешь, всегда здорово, когда у тебя есть сестра, понимающая тебя, проходившая через аналогичные ситуации. Она понимает, что тебе приходится пережить.

Она удивительна. Я до сих пор не понимаю, как ей удаётся заниматься бизнесом и продолжать играть в столь классный теннис, оставаться позитивным человеком. Я многому у неё научилась, благодаря ей смогла проходить через определённые ситуации и оставаться оптимисткой», — приводит слова Серены Tennis World USA.

27 декабря сёстры Уильямс провели выставочный матч в Абу-Даби. Матч завершился победой Винус со счётом 4:6, 6:3, 10:8.