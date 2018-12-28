Андерсон: моей целью было — победить и получить шанс сыграть с Надалем

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился впечатлениями от победы в матче с представителем Южной Кореи Чхун Хёном на старте выставочного турнира в Абу-Даби со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1. В полуфинале он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Я уже несколько недель не проводил полноценных матчей. В первом сете это было заметно. Но в целом я остался доволен своей игрой. Во втором и третьем сетах я сумел реализовать шансы на приёме. Это помогло мне создать возможности для себя.



Одной из главных целей в этом матче было — победить и получить шанс сыграть с Надалем. Это отличная возможность для меня.Такие игроки на протяжении многих лет выступают стабильно. Я обожаю матчи с ними. Мы давно не встречались с Надалем, поэтому будет интересно. Самое важное для меня — уверенность в себе на корте", — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.

Соревнования в Абу-Даби завершатся 29 декабря.

Андерсон обыграл Чхун Хёна на выставочном турнире в Абу-Даби