С. Уильямс: в матче с Винус я бегала, бегала и не уставала

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, проигравшая в выставочном матче сестре Винус в Абу-Даби со счётом 6:4, 3:6, [8:10], оценила свою форму.

«Я чувствую, что хорошо готова физически. Я бегала, бегала и не уставала, за исключением одного розыгрыша. Однако после него я пришла в себя спустя 20 секунд. Думаю, всё здорово», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

Серена также рассказала о цели сравняться по количеству титулов на соревнованиях «Большого шлема» с Маргарет Корт (24).

«Эта цель была у меня после того, как я взяла 22-й титул, а затем 23-й. Конечно, я очень этого хочу, но для достижения цели нужно выйти на корт и победить немало сильных соперниц», — сказала Уильямс.