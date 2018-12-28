Джокович: с нетерпением жду Australian Open, на этот раз я полностью готов

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о настрое на грядущий Открытый чемпионат Австралии по теннису. Джокович признался, что хочет выиграть 15-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Australian Open — турнир, на котором хочется проявить себя с лучшей стороны. Я очень жду начало турнира, ведь именно в Австралии я провёл самый успешный турнир «Большого шлема». Знаю, что в последние годы я выступал там довольно неудачно. Но я был травмирован, испытывал проблемы с физической готовностью.

Сейчас я нахожусь в хорошей форме, снова стал первой ракеткой мира. В последние шесть месяцев я играл в хороший теннис. Постараюсь перенести этот успех на Australian Open», — цитирует Джоковича Tennis World USA.