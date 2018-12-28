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Свитолина: сёстры Уильямс вдохновляли меня

Свитолина: сёстры Уильямс вдохновляли меня
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что её вдохновлял пример американских теннисисток Серены Уильямс и Винус Уильямс.

«Безусловно, сёстры Уильямс были образцами для подражания, они вдохновили меня. Уильямс — послы нашего вида спорта. Удивительно наблюдать за тем, как они готовятся к турнирам и как борются на корте. Они играют просто здорово. Я рада, что мне выпало выступать с ними в одну эпоху, встречаться с ними на корте. Для меня эти матчи являются особенными.

В детстве моим кумиром был Андре Агасси. Я была рада познакомиться с ним лично в прошлом году, когда он был тренером Новака Джоковича», — цитирует Свитолину CNN.

Свитолина завершила 2018 год на четвёртом месте в рейтинге WTA.

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