Австралийцы стартовали на Кубке Хопмана с победы над французами

Теннисисты из Австралии одержали первую победу в командном турнире Кубка Хопмана, который проходит в Перте. По итогам трёх матчей они обыграли сборную Франции со счётом 2:1.

Победитель противостояния определился уже после двух одиночных игр. Сначала Эшли Барти принесла очко хозяевам турнира, в двух партиях обыграв Ализу Корне со счётом 7:5, 6:3. Затем Мэттью Эбден одержал победу в матче с французом Люкой Пуи — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

В смешанном поединке Корне и Пуи одержали победу над Барти и Эбденом со счётом 4:3 (5:4), 4:2.

Помимо сборных Австралии и Франции, в группе А выступают команды Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса) и Германии (Александр Зверев, Анжелика Кербер).

Ранее завершился первый матч на турнире. В группе В сборная Великобритании обыграла команду Греции.