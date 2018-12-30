С. Уильямс: Олимпия — классный ребёнок! Её аплодисменты — так мило

Американские теннисистки сёстры Винус и Серена Уильямс рассказали, как реагировала на их выставочный матч на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби дочь Серены Олимпия, находившаяся на стадионе.

«Она классный ребёнок, вы знаете! Она аплодировала маме и моей сопернице, которая оказалась ее тётей! Это действительно круто. Увидеть её аплодисменты — это действительно очень важно, и это было так мило», — приводит слова Серены Tennis World USA.

«Олимпия была такой милой на трибунах, такой маленький человек. Она была так хороша. Это было так мило. Но я старалась не отвлекаться, хотя это было тяжело», — отметила Винус.

Победу в матче одержала старшая из сестёр Уильямс, матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Винус.

Серена в 2018 году вернулась в профессиональный спорт после родов. Американка вышла в финалы двух турниров «Большого шлема», но не сумела завоевать ни одного титула.