Кар. Плишкова победила Путинцеву на старте турнира в Брисбене, Младенович выбыла

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под пятым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Бывшая первая ракетка мира 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 899 500 Плишкова поспорит либо с соотечественницей Мари Бузковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, либо с австралийкой Самантой Стосур (WC).

Брисбен. Женщины. Первый круг

Дестани Айава (Австралия, Q) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 7:6 (7:2).