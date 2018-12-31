Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под шестым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Григор 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Йосихито 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 Димитров поспорит либо с австралийцем Джоном Миллманом, либо с американцем Теннисом Сандгреном.

Действующим победителем этого турнира является австралиец Ник Кирьос, обыгравший в финале американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2.