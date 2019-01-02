Нисикори, Димитров, Раонич вышли в четвертьфинал в Брисбене, Эдмунд выбыл

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв американца Дениса Кудлу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Кей 7 раз подал навылет совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Нисикори поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (6), который победил австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:4.
Брисбен. Мужчины. Второй круг
Ясутака Утияма (Япония, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) — 7:6 (8:6), 6:4.
Милош Раонич (Канада, 5) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:2).
02 января 2019 года, среда. 05:25 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
5:7
2:6
Кей Нисикори
02 января 2019 года, среда. 04:00 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
6:3
6:4
Джон Миллман
02 января 2019 года, среда. 04:00 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Ясутака Утияма
8
7:6
6
6:4
Кайл Эдмунд
02 января 2019 года, среда. 07:00 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Миомир Кецманович
3:6
2
6:7
7
Милош Раонич
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