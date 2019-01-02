Нисикори, Димитров, Раонич вышли в четвертьфинал в Брисбене, Эдмунд выбыл

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв американца Дениса Кудлу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Кей 7 раз подал навылет совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Нисикори поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (6), который победил австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:4.

Брисбен. Мужчины. Второй круг

Ясутака Утияма (Япония, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) — 7:6 (8:6), 6:4.

Милош Раонич (Канада, 5) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 6:3, 7:6 (7:2).